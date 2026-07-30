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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 30 Juli 2026 | 16.07 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 30 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang cukup menantang bagi Taurus. 

Sejumlah rencana mungkin tidak berjalan semulus yang diharapkan sehingga Anda perlu mengorbankan beberapa kenyamanan demi mencapai hasil terbaik.

Meski demikian, jangan mudah menyerah. Dengan kesabaran, kecerdasan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan beradaptasi terhadap situasi, Taurus tetap memiliki peluang untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab dengan baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Taurus, Kamis (30/7), dikutip dari Astroved.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Secara umum, hari ini berjalan dalam ritme yang cenderung biasa. Beberapa target mungkin memerlukan usaha lebih besar dibandingkan perkiraan awal.

Anda dituntut untuk tetap fokus dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi hambatan.

Cinta Taurus

Hubungan asmara berpotensi diwarnai kesalahpahaman. Kebingungan atau tekanan yang Anda rasakan bisa tanpa sadar terbawa ke dalam hubungan dengan pasangan dan memicu pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu.

Cobalah untuk lebih sabar dan mengendalikan emosi sebelum menyampaikan perasaan. Komunikasi yang tenang akan membantu menjaga keharmonisan hubungan.

Karir Taurus

Dalam urusan pekerjaan, Anda dituntut untuk lebih mengandalkan kecerdasan dan kemampuan menganalisis situasi. Setiap keputusan perlu dipikirkan secara matang agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

Hindari bertindak tergesa-gesa, terutama saat menghadapi tugas yang membutuhkan ketelitian.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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