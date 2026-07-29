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Muhammad Rais Raya
Kamis, 30 Juli 2026 | 06.59 WIB

3 Zodiak yang Bakal Dapat Kejutan di Agustus 2026, Finansialnya Makin Mantap Bikin Hati Tenang

Zodiak yang diramalkan bakal dapat kejutan di Agustus 2026 saat finansialnya makin mantap hingga membikin hati tenang. (jcomp/magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal dapat kejutan di Agustus 2026 saat finansialnya makin mantap hingga membikin hati tenang. (jcomp/magnific)

JawaPos.com - Bulan Agustus 2026 dalam ramalan astrolog bisa menjadi periode yang menyenangkan bagi segelintir orang.

Dikatakan akan ada sejumlah pihak yang hidupnya dihampiri hoki sehingga banyak kejutan yang datang membawa kebaikan.

Salah satu kebaikan yang bisa diperoleh berupa perubahan hidup yang diawali dengan membaiknya situasi keuangan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal dapat kejutan di Agustus 2026 saat finansialnya makin mantap hingga membikin hati tenang.

1. Zodiak Virgo

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak virgo dikatakan akan mendapatkan kejutan dalam waktu dekat ini.

Di bulan Agustus 2026, mereka yang berzodiak satu ini dimungkinkan rezekinya terbuka dengan begitu luas.

Adapun rezeki diprediksi bisa hadir dalam bentuk pemberian dari keluarga maupun orang terdekat yang dipunya.

Mendapatkan hadiah berupa hp baru, kendaraan, atau lain sebagainya diyakini akan jadi salah satu yang bisa diperoleh dari adanya hoki.

2. Zodiak Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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