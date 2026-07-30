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Niko Sulpriyono
Kamis, 30 Juli 2026 | 13.20 WIB

5 Zodiak Ini Diprediksi Memasuki Fase Kekayaan pada Agustus 2026, Rezeki Besar Disebut Makin Dekat

Ilustrasi Fae Kekayaan (Freepik)&nbsp; - Image

Ilustrasi Fae Kekayaan (Freepik)&nbsp;

JawaPos.com - Menjelang Agustus 2026, berbagai ramalan tarot kembali menjadi perhatian, terutama yang berkaitan dengan keberuntungan finansial. 

Dalam salah satu pembacaan tarot, terdapat lima zodiak yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan kondisi ekonomi dan memperoleh rezeki dari berbagai arah.

Ramalan tersebut menggambarkan bahwa setiap zodiak memiliki jalur keberuntungan yang berbeda. 

Ada yang diprediksi menikmati hasil kerja keras selama ini, ada pula yang memperoleh peluang baru setelah melewati berbagai tantangan hidup. 

Seluruh perubahan tersebut dipercaya menjadi awal dari fase kehidupan yang lebih sejahtera.

Perlu diingat bahwa ramalan tarot bersifat prediktif dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai penyemangat untuk tetap optimistis, bekerja keras, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. 

Berikut lima zodiak yang disebut memasuki fase kekayaan pada Agustus 2026, dikutip dari Youtube Ryan Mercury.

1. Aquarius

Aquarius menjadi zodiak pertama yang diprediksi mengalami perubahan besar dalam bidang keuangan

Dalam pembacaan tarot, Aquarius memperoleh kartu Six of Swords, yang melambangkan perpindahan dari masa sulit menuju kondisi yang lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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