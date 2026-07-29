Nasib Baik Mengikuti, Ini 6 Shio yang Berpotensi Dapat Tambahan Rezeki di Akhir Juli 2026

JawaPos.com – Setiap pergantian waktu sering dianggap membawa perubahan baru, termasuk dalam hal keberuntungan, peluang, dan kondisi keuangan seseorang.

Akhir bulan menjadi salah satu periode yang sering dikaitkan dengan hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Kerja keras, hubungan dengan orang lain, serta kemampuan mengambil keputusan dapat menjadi faktor yang membuka peluang baru.

Dalam budaya astrologi Timur, shio dipercaya dapat menggambarkan karakter dan kecenderungan perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam hal rezeki dan keberuntungan.

Memasuki akhir Juli 2026, terdapat enam shio yang diprediksi memiliki peruntungan lebih baik dibandingkan shio lainnya, seperti dilansir dari YouTube Marcel Wen.

Keenam shio ini disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki tambahan atau uang kaget yang datang dari arah tidak terduga.

Berikut daftar enam shio yang diprediksi memiliki keberuntungan finansial pada akhir Juli 2026.

1. Shio Anjing: Sikap Positif Membuka Jalan Rezeki Shio Anjing dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan memiliki karakter yang mudah dipercaya.

Sikap rendah hati serta kemampuan menjaga hubungan baik membuat pemilik shio ini sering mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar.

Hubungan sosial yang kuat dapat menjadi salah satu jalan munculnya peluang finansial baru. Kepercayaan yang diberikan orang lain juga berpotensi membawa keuntungan, seperti bonus, hadiah, atau bantuan yang datang tanpa diduga.