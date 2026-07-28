Peluang Emas Berada dalam Genggaman 4 Zodiak Ini, Level Hidup Anda Mulai Berubah Akhir Juli 2026

JawaPos.com - Menjelang akhir Juli 2026, sejumlah pergerakan planet diperkirakan membawa energi yang berbeda dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Setelah melewati berbagai tantangan, sebagian orang mulai memasuki fase yang lebih terbuka terhadap kesempatan baru, baik dalam karier, keuangan, hubungan, maupun pengembangan diri.

Astrolog Bella Luna menyebut bahwa Juli menjadi salah satu bulan dengan energi yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Menurutnya, sejumlah zodiak memiliki peluang lebih besar untuk berkembang karena didukung oleh posisi planet yang mendorong pertumbuhan, keberanian, dan kepercayaan diri.

Meski setiap zodiak tetap memiliki kesempatan masing-masing, terdapat 4 zodiak yang diprediksi paling merasakan perubahan positif hingga penghujung Juli 2026 dikutip dari Yourtango.com.

1. Leo, Saatnya Bersinar dan Membuka Pintu Kesuksesan Lebih Besar

Leo diprediksi menjadi zodiak yang paling menonjol menjelang akhir Juli 2026.

Masuknya Jupiter ke dalam zodiak ini sejak akhir Juni membawa energi pertumbuhan yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan 2027.

Kondisi tersebut membuka peluang lebih besar untuk memperoleh pengakuan atas kemampuan yang selama ini dimiliki.

Kepercayaan diri Leo juga diprediksi meningkat sehingga lebih mudah menarik perhatian orang-orang yang dapat memberikan peluang baru.

Baik dalam dunia kerja, bisnis, maupun kehidupan pribadi, aura positif yang terpancar membuat Leo lebih mudah membangun koneksi yang bermanfaat.

Periode ini menjadi waktu yang tepat bagi Leo untuk mengambil keputusan besar.

Memulai usaha, mengembangkan karier, mengikuti kompetisi, atau mengejar target yang selama ini tertunda berpotensi memberikan hasil yang lebih baik apabila dilakukan dengan perencanaan yang matang.

2. Cancer, Menutup Luka Lama demi Menyambut Kesempatan Baru