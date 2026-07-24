Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.39 WIB

Semesta Membuka Jalan! 6 Shio Ini Berpeluang Mendapatkan Rezeki Tak Terduga Menjelang Akhir Bulan Juli 2026

Ilustrasi shio yang rezekinya melimpah. (Magnific)

JawaPos.Com - Menjelang akhir Juli 2026, banyak orang berharap berbagai usaha yang telah dilakukan selama beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. 

Bagi sebagian orang, momen ini menjadi waktu untuk memanen hasil kerja keras, sementara bagi yang lain menjadi kesempatan membuka lembaran baru yang lebih menjanjikan. 

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, penghujung bulan dipercaya membawa perubahan energi bagi beberapa shio sehingga peluang memperoleh keberuntungan dinilai semakin besar.

Rezeki dalam penafsiran astrologi tidak selalu berarti datangnya uang dalam jumlah besar. 

Kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, bertambahnya pelanggan bagi pelaku usaha, bonus, promosi jabatan, hingga bertemu orang-orang yang membuka jalan menuju kesuksesan juga sering dianggap sebagai bentuk rezeki yang patut disyukuri.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan budaya yang bersifat hiburan. 

Keberhasilan dalam hidup tetap sangat bergantung pada kerja keras, kemampuan, kedisiplinan, serta kebijaksanaan dalam memanfaatkan setiap peluang yang datang.

Dilansir dari kanal Youtube Pintu Misteri, inilah lima shio yang dipercaya berpeluang memperoleh rezeki tak terduga menjelang akhir Juli 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
6 Shio Paling Beruntung di Akhir Juli 2026, Doa Lama Akhirnya Dijawab dan Mimpi Mulai Menjadi Kenyataan - Image
Zodiak

6 Shio Paling Beruntung di Akhir Juli 2026, Doa Lama Akhirnya Dijawab dan Mimpi Mulai Menjadi Kenyataan

Jumat, 24 Juli 2026 | 22.36 WIB

4 Zodiak Ini Disebut Paling Kuat Menarik Kesuksesan di Akhir Juli 2026, Menurut Astrologi Timur, Simak! - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Disebut Paling Kuat Menarik Kesuksesan di Akhir Juli 2026, Menurut Astrologi Timur, Simak!

Jumat, 24 Juli 2026 | 01.11 WIB

4 Zodiak Lajang Menarik Hubungan Asmara yang Hangat dan Mendalam di Akhir Juli 2026 - Image
Zodiak

4 Zodiak Lajang Menarik Hubungan Asmara yang Hangat dan Mendalam di Akhir Juli 2026

Rabu, 22 Juli 2026 | 23.20 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore