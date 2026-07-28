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Aulia Rahmi
Rabu, 29 Juli 2026 | 00.11 WIB

4 Zodiak yang Langkahnya Berubah Jadi Jalan Rezeki pada 28 Juli 2026, Satu Keputusan Membuka Banyak Peluang

Ilustrasi ramalan zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak untuk Selasa, 28 Juli 2026, dipenuhi energi astrologi yang dipercaya membawa peluang baru dalam urusan rezeki, pekerjaan, dan kehidupan pribadi.

Pergerakan Bulan di Capricorn yang dipadukan dengan pengaruh Jupiter sebagai planet keberuntungan serta energi Leo dinilai menciptakan momentum bagi sebagian zodiak untuk mengambil keputusan yang berpotensi mengubah arah hidup mereka.

Dalam astrologi, Bulan di Capricorn sering dikaitkan dengan sikap realistis, kemampuan menyusun strategi, dan keberanian menghadapi tantangan.

Sementara itu, Jupiter dipercaya memperbesar peluang pertumbuhan dan keberuntungan, sedangkan Leo membantu meningkatkan rasa percaya diri sehingga seseorang lebih siap menyambut kesempatan yang datang.

Pada 28 Juli 2026, 4 zodiak disebut memiliki peluang lebih besar untuk menarik kelimpahan.

Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang dalam jumlah besar, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk peluang kerja, penghematan, dukungan dari orang terdekat, hingga pengetahuan baru yang memberikan manfaat jangka panjang.

Berikut daftar zodiak yang diprediksi merasakan energi positif tersebut diulas dari Yourtnago.com.

1. Cancer

Cancer menjadi salah satu zodiak yang diperkirakan memperoleh jalan rezeki melalui bantuan dari orang-orang terdekat.

Ketika menghadapi persoalan keuangan atau kebingungan menentukan langkah berikutnya, Anda justru menemukan solusi dari seseorang yang selama ini memahami kondisi Anda.

Percakapan sederhana dapat membuka cara baru dalam mengatur keuangan, menghemat pengeluaran, atau memanfaatkan peluang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Saran yang diberikan kemungkinan terlihat sederhana, tetapi dampaknya mampu meningkatkan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari.

Energi positif tersebut membuat beban pikiran berkurang sehingga Anda dapat memusatkan perhatian pada peluang yang lebih besar.

Ketika kekhawatiran mulai mereda, kemampuan mengambil keputusan juga meningkat. Inilah yang menjadi awal terbukanya jalan rezeki bagi Cancer pada hari ini.

2. Aquarius

Editor: Novia Tri Astuti
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