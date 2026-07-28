Keuangan Berpeluang Melonjak, 3 Zodiak Ini Diprediksi Jadi Magnet Rezeki Mulai 27 Juli Hingga 2 Agustus 2026

Ilustrasi Magnet Rezeki (jcomp/magnific)



JawaPos.com - Sejumlah zodiak diperkirakan memasuki periode yang membawa peluang finansial lebih besar dibandingkan biasanya, pada pekan 27 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Dalam perspektif astrologi, pergerakan beberapa planet dipercaya menciptakan momentum yang mendukung peningkatan pendapatan, terbukanya kesempatan baru, hingga munculnya ide yang berpotensi menghasilkan keuntungan.

Salah satu momen yang banyak diperbincangkan terjadi pada 29 Juli 2026 ketika Matahari membentuk aspek harmonis dengan Jupiter.

Kombinasi ini sering dikaitkan dengan energi pertumbuhan, optimisme, dan ekspansi, terutama dalam aspek karier, bisnis, maupun pengelolaan keuangan.

Di waktu yang sama, Bulan Purnama di Aquarius juga dipercaya mendorong seseorang untuk lebih berani meninggalkan pola lama yang sudah tidak lagi memberikan perkembangan.

Bagi 3 zodiak berikut, pekan ini dipandang sebagai kesempatan untuk mengambil langkah yang lebih besar menuju stabilitas finansial dikutip dari Yourtango.com.

Meski demikian, setiap peluang tetap membutuhkan keputusan yang matang, kesiapan beradaptasi, dan pengelolaan keuangan yang bijaksana agar hasil yang diperoleh dapat bertahan dalam jangka panjang.

1. Cancer

Cancer diperkirakan menjadi salah satu zodiak yang memperoleh dorongan positif dalam sektor keuangan pada pekan ini.

Pertemuan Matahari dan Jupiter dipercaya meningkatkan rasa percaya diri sehingga Anda lebih berani mengambil keputusan yang sebelumnya sempat ditunda.

Keberanian tersebut dapat membuka jalan menuju sumber penghasilan baru maupun peningkatan karier.

Momentum ini bukanlah waktu untuk hanya menunggu keberuntungan datang.

Sebaliknya, Anda dianjurkan lebih aktif mencari peluang, memperluas jaringan profesional, atau mulai merealisasikan rencana yang telah lama dipersiapkan.