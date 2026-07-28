Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin harus mengandalkan kemampuan sosial untuk mengurangi stres yang melanda orang-orang di sekitar. Hari ini, cobalah menunjukkan kemampuan mediasimu dan bantulah untuk meredakan situasi tegang yang ada.

Membiarkan keadaan ini berlanjut hingga mengurangi optimisme leo, adalah sebuah kesalahan. Leo memiliki kekuatan batin yang dibutuhkan untuk melewati badai.

Hari ini, zodiak virgo mungkin merasa sedikit tidak puas dengan orang-orang di sekitar. Tetapi, jangan sepenuhnya kehilangan harapan. Ini mungkin efek dari memiliki terlalu banyak waktu luang atau harapan yang tidak realistis terhadap orang lain.

Hari ini, cobalah untuk bersikap realistis dan maafkan kesalahan orang lain. Berusaha menjadi sempurna dan mengharapkan orang lain untuk mengikuti jejak virgo, hanya akan menyebabkan frustrasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 28 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Kehidupan percintaan zodiak leo mungkin tidak akan membuahkan hasil sebaik yang diharapkan hari ini. Terkait karir, pendapatan yang leo dapatkan akan berbanding lurus dengan kerja keras yang dilakukan.