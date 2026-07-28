Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan kesulitan mengikuti rutinitas. Melalui begitu banyak hal yang terjadi, libra pasti akan mudah teralihkan perhatiannya dan bisa menjadi tidak terorganisir.
Untuk meminimalkan masalah lebih lanjut, cobalah untuk beristirahat dan bersantai. Hari ini, carilah cara untuk menjadi lebih inspiratif dan inovatif. Mengenai hal-hal praktis, libra harus belajar untuk lebih berhati-hati.
Hari ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi zodiak scorpio untuk menyelesaikan tanggung jawab yang tertunda.
Langkah apa pun yang scorpio ambil untuk memperkuat kemampuan mental atau memajukan karir, akan membuahkan hasil yang luar biasa. Manfaatkan beberapa peluang menguntungkan yang mungkin muncul hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 28 Juli 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra ingin menghabiskan seluruh waktu luang bersama pasangan, karena tidak memiliki cukup waktu bersamanya. Terkait karir, pastikan bekerja dengan tulus dan efisien untuk membuat kemajuan.
Sementara itu, ubah gaya hidup dengan menghindari makanan pedas, asin, non-vegetarian, merokok, serta alkohol. Terkait keuangan, saat ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan transaksi properti yang sudah lama tertunda.
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