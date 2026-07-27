Bukan Hanya Kaya, 7 Shio Ini Disebut Akan Menikmati Kemakmuran Lahir dan Batin

Ilustrasi shio yang terpilih jadi orang yang super kaya (freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus keberuntungan yang berbeda sepanjang perjalanan hidup. Pada periode tertentu, beberapa shio disebut akan memasuki fase penuh peluang yang membawa perubahan positif, baik dari sisi finansial maupun kehidupan pribadi.
Setelah melewati berbagai tantangan, sejumlah shio diprediksi mulai merasakan hasil dari usaha dan ketekunan yang telah dijalani. Momentum ini dipercaya membuka jalan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik sekaligus menghadirkan ketenangan dalam menjalani kehidupan.
Keberuntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan bertambahnya rezeki atau kekayaan materi, tetapi juga mencakup kebahagiaan, hubungan yang harmonis, serta keseimbangan batin. Dalam pandangan astrologi Tionghoa, kemakmuran sejati adalah perpaduan antara keberhasilan finansial dan kehidupan yang penuh rasa syukur.
Lantas, shio apa saja yang dipercaya akan mengalami perubahan besar tersebut? Dirangkum dari Naura Kom, berikut tujuh shio yang diprediksi memasuki fase keberuntungan dan berpeluang meraih kemakmuran lahir maupun batin menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Monyet
Mereka yang terlahir di bawah Shio Monyet dikenal dengan kepintarannya. Mereka kreatif, pandai bicara, dan punya naluri bisnis yang tajam.
Setelah ini, aura energi positif mereka semakin aktif. Mereka akan mulai melihat peluang di mana orang lain melihat masalah.
Bisnis yang sempat tertunda, proyek yang belum jalan, atau bahkan ide yang hanya tersimpan dalam catatan, semua mulai bergerak nyata.
Rezeki mereka tidak hanya datang dari satu arah, tapi seperti sungai yang bercabang, deras, tak terbendung, dan terus meluas.
Shio Monyet juga akan bertemu dengan orang-orang yang membawa mereka ke level kehidupan yang lebih tinggi.
Ada yang mendapat investor, ada yang diberi warisan ide bisnis, bahkan ada yang viral dan langsung mendulang keuntungan besar.
Mereka yang semula biasa-biasa saja akan bertransformasi menjadi pengusaha sukses atau figur yang diperhitungkan.
Kekayaan akan datang, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena mereka tahu bagaimana mengolah kesempatan menjadi keberhasilan.
2. Shio Kelinci
Shio Kelinci lembut, penuh empati, dan punya insting tajam terhadap energi sekitar. Shio Kelinci seringkali diragukan karena sikap tenangnya, tapi justru itulah kekuatan mereka.
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