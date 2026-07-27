Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 27 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries akan merasa gembira sepanjang hari, karena aspirasi profesional yang dimiliki akan terwujud. Atasan dan rekan kerja mungkin akan memberikan penghargaan kepada aries saat ini.

Lagipula, aries telah bekerja keras dan konsisten selama ini dan pantas mendapatkan penghargaan. Alih-alih mengkhawatirkan hal-hal lain, nikmatilah kejayaan atas pencapaianmu saat ini.

Hari ini, zodiak taurus perlu memastikan keberhasilan proyek dan koneksi. Dijuluki sebagai pembangun, memungkinkan taurus untuk memiliki banyak akal, dinamis, dan dapat diandalkan. Taurus bukan tipe orang yang mudah tegang atau gelisah.

Jika memiliki tamu dari luar negeri hari ini, taurus akan melakukan perayaan tanpa henti. Meskipun sibuk bekerja, sekarang adalah waktu yang tepat untuk beristirahat dan bersantai, karena teman-teman akan mengangkat semangat taurus. Manfaatkanlah peluang yang ada.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Senin, 27 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menghabiskan waktu dan memanfaatkan momen-momen istimewa bersama pasangan. Terkait karir, aries harus benar-benar fokus pada pekerjaan sebelum ada banyak gangguan di sekitar.

Sementara itu, segeralah memulai pengobatan untuk menghindari memburuknya kondisi nyeri sendi. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi pembelian properti sebagai investasi.

Cinta Aries