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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 27 Juli 2026 | 20.21 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 27 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Hari ini akan menjadi hari yang penuh ketenangan bagi zodiak capricorn. Hal ini karena capricorn akan merasakan kedamaian pikiran sepanjang hari. Jangan biarkan ketenangan pikiranmu terganggu oleh hal apa pun. 

Pasti akan ada banyak orang yang mencoba mengacaukan pikiran damai capricorn, karena mereka memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian dan mengganggu capricorn. Capricorn harus menghindari keterlibatan dalam hal apa pun yang tidak menarik. 

Anggaplah waktu ini sebagai berkah, dan capricorn tidak boleh menyia-nyiakannya dalam keadaan apa pun. Cobalah menggunakan waktu ini untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang terdekat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 27 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn harus skeptis terhadap siapa pun yang mencoba memisahkan atau meretakkan hubunganmu dengan pasangan. Terkait karir, kejarlah jalur pengembangan bisnis yang akan menguntungkan secara jangka panjang.

Sementara itu, gunakan energi yang positif hari ini untuk berolahraga dan memulai rutinitas yang sehat. Terkait keuangan, transaksi tertunda yang melibatkan tanah atau properti, akhirnya akan dapat diselesaikan.

Cinta Capricorn

Cobalah sedikit skeptis terhadap siapa pun yang tampaknya mencoba memisahkan capricorn dan pasangan. Orang ini mungkin tidak memiliki niat baik, dan pengaruhnya terhadap hubungan capricorn harus diminimalkan. 

Bicaralah langsung dan berkomunikasilah dengan jelas bersama pasangan untuk mendapatkan kejelasan.

Editor: Hanny Suwindari
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