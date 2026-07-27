7 Weton Istimewa yang Dipercaya Membawa Keberkahan dan Peluang Besar dalam Hidup

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap orang yang lahir dipercaya memiliki karakter dan energi tersendiri yang berkaitan dengan perjalanan hidupnya. Salah satu unsur yang sering dikaitkan dengan hal tersebut adalah weton, yaitu perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa.

Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton bukan hanya sekadar penanda waktu kelahiran, tetapi juga memiliki makna filosofis yang menggambarkan potensi, karakter, serta keberuntungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Beberapa weton dipercaya mempunyai pancaran energi positif yang kuat, terutama dalam hal rezeki, hubungan sosial, dan peluang keberhasilan. Ketika kondisi dianggap selaras, pemilik weton tertentu diyakini dapat mengalami perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Pada tahun 2026, sejumlah weton diramalkan memiliki peluang lebih besar untuk merasakan peningkatan keberuntungan. Dukungan dari lingkungan, datangnya kesempatan baru, hingga peristiwa tak terduga disebut dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Meski merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, ramalan weton dapat menjadi bahan refleksi serta hiburan bagi masyarakat yang masih melestarikan budaya Jawa.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang dipercaya membawa cahaya rezeki dan diprediksi mengalami keberkahan lebih besar.

1. Jumat Wage

Mereka yang lahir di weton Jumat Wage dikenal memiliki kepribadian tenang, penuh kesabaran, dan kekuatan spiritual yang dalam.

Kombinasi angka neptu Jumat dan Wage memberi mereka kestabilan dalam berpikir dan keteguhan dalam bertindak.

Aura mereka yang kalem justru menjadi daya tarik tersendiri yang memancarkan kepercayaan dan ketenangan di tengah hiruk pikuk dunia.

Pada tahun ini, energi semesta diyakini sangat mendukung perkembangan finansial Jumat Wage.

Jalan-jalan rezeki yang sebelumnya tertutup mulai terbuka, bahkan dari arah yang tak terduga.

Bisa berasal dari bantuan orang yang pernah ditolong, usaha kecil yang tiba-tiba melejit, atau relasi sosial yang membawa berkah luar biasa.