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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 27 Juli 2026 | 16.19 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Mingguan 27 Juli hingga 2 Agustus 2026: Penuh Energi Positif, Karier Bersinar dan Keuangan Membaik

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces untuk periode 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 menunjukkan bahwa pekan ini menjadi waktu yang penuh semangat dan energi positif.

Pisces diprediksi mampu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan berbagai aktivitas produktif yang dapat membawa hasil menguntungkan.

Kepercayaan diri dan motivasi yang meningkat akan membantu Anda mencapai berbagai target yang telah direncanakan.

Selain pencapaian dalam pekerjaan, minggu ini juga membawa suasana yang lebih nyaman dalam kehidupan pribadi.

Pisces akan merasakan lebih banyak kebahagiaan melalui hubungan yang harmonis serta kondisi kesehatan yang stabil.

Dengan memanfaatkan energi positif yang dimiliki, pekan ini dapat menjadi momen yang tepat untuk berkembang dan meraih kemajuan di berbagai bidang.

Inilah ramalan lengkap zodiak Pisces minggu ini 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Pisces diprediksi mampu menunjukkan performa yang membanggakan.

Kerja keras dan kemampuan yang dimiliki akan mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar, terutama karena adanya bakat unik yang membuat Anda terlihat berbeda.

Minggu ini menjadi kesempatan baik untuk menunjukkan kreativitas dan meningkatkan kualitas pekerjaan.

Jangan ragu mengambil tanggung jawab baru karena kemampuan Anda berpotensi membawa hasil yang positif. Apresiasi dari rekan kerja maupun atasan dapat menjadi motivasi untuk terus berkembang.

2. Asmara

Kehidupan asmara Pisces diprediksi berjalan penuh keharmonisan. Komunikasi yang baik dengan pasangan menjadi faktor utama yang memperkuat hubungan selama pekan ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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