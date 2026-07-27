Ramalan Zodiak Capricorn Mingguan 27 Juli hingga 2 Agustus 2026: Tetap Tenang Hadapi Hambatan, Atur Keuangan dengan Bijak

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn untuk periode 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 menunjukkan bahwa pekan ini akan menghadirkan sejumlah tantangan yang membutuhkan kesabaran dan strategi.

Beberapa hambatan mungkin muncul dalam perjalanan menuju tujuan yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, Capricorn disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan dan lebih fokus menyusun rencana yang matang agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.

Meskipun berbagai kendala dapat membuat situasi terasa lebih berat, Capricorn tetap memiliki peluang untuk melewatinya dengan baik.

Ketenangan dalam berpikir dan kemampuan mengendalikan emosi menjadi hal penting selama pekan ini.

Hindari terlalu banyak merasa cemas karena sikap yang lebih tenang akan membantu Anda menemukan solusi terbaik dalam menghadapi urusan pekerjaan, hubungan, keuangan hingga kesehatan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn mulai dari karier, asmara, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam bidang karier, Capricorn perlu lebih berhati-hati saat menjalankan tugas. Kesalahan kecil berpotensi terjadi apabila pekerjaan dilakukan tanpa perencanaan yang jelas atau terburu-buru.

Agar produktivitas tetap terjaga, cobalah membuat daftar prioritas dan mengatur alur kerja dengan lebih rapi.

Jangan ragu mengevaluasi kembali pekerjaan sebelum diselesaikan untuk menghindari kesalahan yang dapat menghambat perkembangan karier.

2. Asmara

Dalam hubungan asmara, Capricorn perlu lebih memperhatikan keinginan dan perasaan pasangan. Sikap terlalu mempertahankan pendapat sendiri dapat memicu kesalahpahaman yang sebenarnya tidak perlu terjadi.