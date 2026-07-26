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Rabbany Wanadriani
Senin, 27 Juli 2026 | 04.14 WIB

Peluang Besar Terbuka, 5 Shio Ini Diramal Mengalami Lonjakan Rezeki

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang dipercaya memiliki perjalanan hidup dan waktu keberuntungan yang berbeda-beda. Dalam berbagai tradisi, ada momen tertentu yang dianggap sebagai titik perubahan ketika peluang dan kesuksesan mulai datang.

Menurut astrologi Tiongkok, beberapa shio disebut sedang memasuki fase positif setelah melewati perjalanan panjang yang penuh tantangan. Kerja keras, kesabaran, dan berbagai pengalaman hidup diyakini menjadi bekal menuju masa yang lebih baik.

Pemilik shio tertentu diramalkan berada dalam periode yang penuh peluang, baik dalam urusan rezeki, karier, maupun pencapaian pribadi. Mereka disebut berpotensi mengalami perubahan besar yang membawa kehidupan lebih stabil dan sejahtera.

Meski ramalan ini merupakan bagian dari kepercayaan budaya, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berusaha dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang.

Mengutip ulasan dari Naurakom, berikut lima shio yang dipercaya akan mendapatkan keberuntungan besar dan berpeluang menikmati kehidupan yang lebih makmur menurut astrologi Tiongkok.

1. Naga

Shio Naga, pemilik visi besar dan kekuatan batin yang mengagumkan.

Ia adalah tipe pemimpin alami dan meski perjalanan hidupnya penuh tekanan, justru dari sanalah muncul ketahanan yang membentuknya menjadi pribadi tangguh.

Kini pintu keberhasilan mulai terbuka satu persatu. 

Kepercayaan dari banyak orang meningkat, proyek-proyek besar menanti, dan kemewahan hadir bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga status dan pengaruh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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