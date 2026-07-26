Doa Tulus dan Keberuntungan, 5 Shio Ini Diramal Menikmati Rezeki Berlimpah

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki jalan berbeda dalam meraih keberuntungan dan kesuksesan. Ada yang mendapat hasil melalui kerja keras, ada pula yang berhasil berkat kemampuan membaca peluang serta mengambil keputusan yang tepat.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, selain usaha dan kecerdasan, doa yang tulus juga dipercaya memiliki peran penting dalam perjalanan hidup seseorang. Beberapa shio disebut memiliki energi positif yang membuat doa mereka dianggap lebih kuat dan membuka jalan menuju berbagai kesempatan baik.
Kepercayaan ini menyebut bahwa pemilik shio tertentu berpotensi mendapatkan kelancaran rezeki dari berbagai arah, baik melalui pekerjaan, usaha, maupun peluang yang datang secara tidak terduga.
Mengutip ulasan dari Naurakom, berikut lima shio yang dalam astrologi Tiongkok dipercaya memiliki doa kuat dan berpeluang menikmati aliran rezeki yang lebih lancar.
1. Kambing
Shio Kambing dikenal sebagai jiwa lembut yang suka menolong. Ketulusannya sering disalahpahami sebagai kelemahan.
Tapi sesungguhnya langit mencatat setiap ketulusan hati yang disembunyikan. Saat berdoa, mereka memikirkan keluarga, sahabat, bahkan orang yang pernah menyakitinya.
Dan itulah yang membuat rezekinya mengalir tanpa henti. Apa yang ia butuhkan datang bahkan sebelum ia memintanya.
2. Ayam
Shio Ayam dikenal tekun dan ulet. Ia mungkin tidak banyak bicara, tapi doanya konsisten.
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