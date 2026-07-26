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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 27 Juli 2026 | 03.21 WIB

Peluang Rezeki Terbuka Lebar, 8 Weton Ini Diramal Makin Makmur

Weton tibo bejo yang paling cair cuan titisan dewa kekayaan kata primbon jawa./Freepik. - Image

Weton tibo bejo yang paling cair cuan titisan dewa kekayaan kata primbon jawa./Freepik.

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal sejumlah weton yang dipercaya memiliki keberuntungan istimewa, terutama dalam hal rezeki dan kondisi finansial. Dalam tradisi ini, weton tertentu diyakini memiliki energi positif yang mampu membuka lebih banyak peluang untuk memperoleh kemakmuran.

Kepercayaan tersebut membuat beberapa weton kerap dikaitkan dengan sosok yang mudah menarik rezeki dan memiliki perjalanan hidup yang dipenuhi keberuntungan. Berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan maupun usaha, dipercaya lebih mudah datang kepada mereka.

Dalam pandangan Primbon Jawa, perpaduan antara neptu weton dan siklus kehidupan disebut dapat memengaruhi arah perjalanan seseorang, termasuk peluang meraih kesuksesan ekonomi. Meski demikian, ramalan ini merupakan bagian dari tradisi budaya yang berkembang di masyarakat dan bukan kepastian mengenai masa depan.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat delapan weton yang diramalkan memiliki keberuntungan besar dalam urusan rezeki dan berpotensi menikmati kondisi finansial yang lebih baik menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi

Weton Senin Legi memiliki nilai neptu 9 dari gabungan Senin (4) dan Legi (5), yang tergolong sedang namun menyimpan kekuatan spiritual luar biasa.

Pemilik weton ini dikenal memiliki karakter tenang, bijaksana, dan selalu berpikir mendalam sebelum mengambil keputusan.

Kemampuan mereka dalam membaca peluang bisnis sangat tajam, mampu melihat potensi profit di balik setiap permasalahan yang ada.

Keunggulan utama mereka terletak pada kemampuan mengelola keuangan secara bijak, tidak boros namun juga tidak kikir.

Pendapatan mereka mengalir seperti air yang tak pernah berhenti, stabil dan berkelanjutan sepanjang masa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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