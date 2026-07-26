Rezeki Melesat! 5 Shio Ini Berpeluang Naik Tahta Finansial Menurut Astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Ramalan astrologi Tionghoa kembali menjadi sorotan setelah menyebut adanya lima shio yang diperkirakan akan menikmati lonjakan keberuntungan dalam urusan keuangan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, energi keberuntungan dipercaya dapat membawa perubahan besar terhadap kondisi finansial seseorang. Bagi shio tertentu, momentum ini disebut mampu membuka jalan menuju kemakmuran dan meningkatkan taraf hidup secara signifikan.

Tak hanya berpeluang memperoleh rezeki yang lebih besar, pemilik shio tersebut juga diprediksi mampu membangun kestabilan ekonomi hingga masuk ke kelompok masyarakat dengan kondisi finansial yang mapan.

Ramalan ini menarik perhatian karena menggambarkan bagaimana peluang, kerja keras, dan keberuntungan diyakini dapat berpadu sehingga menghasilkan perubahan nasib yang cukup mencolok.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan mengalami peningkatan finansial dan berpeluang mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berkat keberuntungan menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Naga

Shio Naga yang lahir pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 memiliki karakteristik istimewa sebagai lambang keberuntungan dan kekuasaan.

Mereka yang berkarakter Naga umumnya menunjukkan prestasi cemerlang dalam dunia kerja dan mendapat pengakuan dari lingkungan profesional.

Kemampuan adaptasi yang luar biasa membuat pemilik shio ini dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi secara cepat dan efektif.