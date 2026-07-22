Punya Karakter Pembawa Keberuntungan, Ini 5 Shio yang Disebut Berpotensi Kaya

Ilustrasi shio ditakdirkan kaya raya rahasia terungkap. (Freepik)
JawaPos.com – Kondisi finansial seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, kebiasaan mengelola uang, hingga kesempatan yang datang dalam perjalanan hidup.
Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan sering dikaitkan dengan sifat seperti ambisi tinggi, ketekunan, kecerdikan, serta kemampuan melihat peluang yang dianggap mendukung kesuksesan.
Karakter-karakter tersebut membuat sejumlah shio disebut memiliki peluang lebih besar dalam mencapai kemapanan dan kestabilan ekonomi. Namun, ramalan astrologi tetap menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan jaminan pasti mengenai kondisi keuangan seseorang.
Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dalam astrologi Tiongkok dipercaya memiliki potensi keberuntungan dalam urusan kekayaan dan kestabilan finansial. Apakah shio Anda termasuk?
1. Monyet
Shio Monyet masuk jajaran paling sukses secara finansial. Mereka banyak akal, pekerja keras, dan bertekad untuk mencapai tujuan.
Selain itu, mereka memiliki keterampilan berorganisasi yang sangat baik, menjadikannya sebagai perencana dan ahli strategi.
Pola pikir praktis dan kemauan untuk bekerja keras memungkinkan mereka mengumpulkan kekayaan seiring waktu.
Mereka tidak hanya pandai menghasilkan uang, tetapi juga menabung dan berinvestasi dengan bijak.
2. Kerbau
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