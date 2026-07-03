Punya Kemampuan, 7 Shio Ini Bakal Menikmati Hidup Mewah Layaknya Bangsawan

JawaPos.com – Menurut astrologi Tionghoa, beberapa shio diprediksi akan berada dalam fase yang dipenuhi keberuntungan sepanjang tahun 2026. Kondisi tersebut diyakini membuka peluang bagi mereka untuk meraih kehidupan yang lebih mapan, baik dari sisi finansial maupun pencapaian pribadi.

Sejumlah shio disebut berpotensi menikmati peningkatan kesejahteraan, didukung oleh datangnya berbagai kesempatan yang menguntungkan. Ramalan ini menggambarkan adanya peluang untuk memperoleh rezeki, kenyamanan hidup, serta posisi yang lebih baik di lingkungan sosial.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat tujuh shio yang diramalkan akan menikmati kemewahan dan kehidupan yang lebih sejahtera menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Naga

Orang-orang yang terlahir dengan shio Naga, khususnya tahun 1964 (unsur kayu), 1976 (unsur api), 1988 (unsur tanah), 2000 (unsur logam), dan 2012 (unsur air), memiliki karakter yang penuh keberanian dan kekuatan luar biasa.

Pesona alami yang dimiliki oleh shio Naga membuat mereka kerap berada di puncak piramida sosial dengan pencapaian finansial yang mengesankan.

Gaya hidup mereka dipenuhi dengan perjalanan wisata eksklusif, koleksi perhiasan bernilai tinggi, dan hunian bergaya mansion yang megah.

Mereka tidak pernah ragu untuk mengeluarkan dana besar demi mendapatkan barang-barang berkualitas premium yang sesuai dengan standar mereka.

Selera fashion dan lifestyle mereka tergolong sangat tinggi, selalu mengutamakan brand ternama dan desain eksklusif.