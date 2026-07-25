Rezeki Datang dari Berbagai Arah, Ini 7 Weton yang Dipercaya Paling Beruntung

Ilustrasi weton yang rezekinya lancar dan deras setiap hari (drobotdean)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat kecocokan jodoh atau menggambarkan karakter seseorang. Primbon Jawa juga mengaitkan weton dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk keberuntungan dan peluang memperoleh rezeki.
Sebagian kalangan meyakini bahwa kombinasi hari dan pasaran kelahiran tertentu membawa energi positif yang dapat membuka lebih banyak kesempatan dalam urusan finansial. Karena itu, pembahasan mengenai weton yang dipercaya memiliki rezeki lancar masih menarik perhatian hingga sekarang.
Meski demikian, kepercayaan tentang weton merupakan bagian dari tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak memiliki dasar ilmiah. Kesuksesan maupun kondisi ekonomi seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, serta keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi Anda yang penasaran, pembahasan mengenai weton berikut dapat menjadi wawasan sekaligus hiburan untuk mengenal lebih jauh warisan budaya Jawa.
Mengutip kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki kelancaran rezeki dan sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial. Apakah weton kelahiran Anda termasuk di dalamnya?
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