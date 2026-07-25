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Leni Setya Wati
Minggu, 26 Juli 2026 | 04.12 WIB

Rezeki Datang dari Berbagai Arah, Ini 7 Weton yang Dipercaya Paling Beruntung

Ilustrasi weton yang rezekinya lancar dan deras setiap hari (drobotdean) - Image

Ilustrasi weton yang rezekinya lancar dan deras setiap hari (drobotdean)

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat kecocokan jodoh atau menggambarkan karakter seseorang. Primbon Jawa juga mengaitkan weton dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk keberuntungan dan peluang memperoleh rezeki.

Sebagian kalangan meyakini bahwa kombinasi hari dan pasaran kelahiran tertentu membawa energi positif yang dapat membuka lebih banyak kesempatan dalam urusan finansial. Karena itu, pembahasan mengenai weton yang dipercaya memiliki rezeki lancar masih menarik perhatian hingga sekarang.

Meski demikian, kepercayaan tentang weton merupakan bagian dari tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak memiliki dasar ilmiah. Kesuksesan maupun kondisi ekonomi seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, serta keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Anda yang penasaran, pembahasan mengenai weton berikut dapat menjadi wawasan sekaligus hiburan untuk mengenal lebih jauh warisan budaya Jawa.

Mengutip kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki kelancaran rezeki dan sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial. Apakah weton kelahiran Anda termasuk di dalamnya?

1. Minggu Legi
 
Orang yang lahir di weton Minggu Legi dipercaya punya daya tarik rezeki yang kuat. Mereka dikenal dermawan, mudah bergaul, dan sering diberi peluang usaha oleh orang-orang di sekitarnya.
 
Rezeki kerap datang dari arah tak terduga, bahkan saat kondisi sedang sulit. Kuncinya ada pada kerja keras, kejujuran, dan kebiasaan berdoa yang tak pernah putus.
 
2. Selasa Kliwon
 
Weton Selasa Kliwon diyakini membawa keberkahan rezeki, terutama lewat kekuatan intuisi dan jaringan sosial yang luas. Mereka yang lahir di hari ini dikenal cermat, karismatik, dan mudah membangun kepercayaan.
 
Tak heran jika banyak peluang datang dari kerja sama atau relasi profesional. Berkat jiwa kepemimpinannya, Selasa Kliwon juga kerap dipercaya memimpin proyek besar. Asal tetap rendah hati dan konsisten berusaha, rezeki pun mengalir lancar.
 
3. Kamis Pahing
 
Pemilik weton Kamis Pahing dikenal jeli melihat peluang yang luput dari perhatian orang lain. Mereka cerdas, kreatif, dan selalu punya cara baru untuk berkembang, bahkan saat kondisi sulit.
 
Rezeki sering datang dari ide-ide segar dan kemampuan membaca kebutuhan sekitar. Ditambah lagi, mereka rajin berdoa dan pandai menjaga relasi, membuat jalan rezeki makin terbuka.
 
Meski beruntung, usaha dan ketulusan tetap jadi kunci utama kelancaran hidup mereka.
 
4. Jumat Pon
 
Orang yang lahir di weton Jumat Pon dipercaya punya keberuntungan alami. Rezeki sering datang dari arah yang tak disangka, seolah mereka punya daya tarik tersendiri terhadap peluang dan kebaikan.
 
Dalam pekerjaan atau bisnis, mereka kerap ditawari kesempatan tanpa banyak usaha. Sifatnya yang ramah, sopan, dan pandai menempatkan diri membuat mereka disukai banyak orang.
 
Namun agar rezeki tetap berkah, kejujuran dan kerja sungguh-sungguh tetap jadi kunci utamanya.
 
5. Sabtu Wage
 
Weton Sabtu Wage dikenal sebagai simbol ketekunan dan daya juang tinggi. Mereka yang lahir di hari ini biasanya sabar, pantang menyerah, dan selalu memberi yang terbaik dalam pekerjaan.
 
Rezeki mereka cenderung stabil karena dibangun lewat kejujuran dan kerja keras. Meski tak selalu instan, hasil yang mereka capai kerap berkembang perlahan tapi pasti.
 
Sifat dermawan dan senang berbagi juga menjadi alasan mengapa rezeki mereka terus mengalir.
 
6. Rabu Pon
 
Weton Rabu Pon dikenal dengan kecerdasan dan kemampuan berpikir cepat. Mereka lihai membaca peluang dan pandai berkomunikasi, membuatnya mudah sukses di dunia usaha maupun karier.
 
Tak jarang, pemilik weton ini dipercaya sebagai pemimpin atau penghubung yang membawa keuntungan bersama. Sifatnya yang haus ilmu juga membuka banyak pintu rezeki.
 
Meski cakap secara alami, kunci utamanya tetap pada usaha, niat baik, dan doa agar rezeki yang datang membawa berkah.
 
7. Senin Kliwon
 
Pemilik weton Senin Kliwon dikenal memiliki pesona alami dan kemampuan menjalin relasi yang kuat.
 
Karisma dan kerendahan hati mereka membuat orang lain merasa dihargai, sehingga rezeki pun kerap datang lewat koneksi sosial yang luas.
 
Dalam pekerjaan maupun bisnis, sikap ramah mereka menjadi magnet keberuntungan.
 
Tak jarang, mereka juga mendapat kemudahan dalam menghadapi tantangan hidup. Meski begitu, rezeki akan lebih berarti jika dijemput dengan niat baik, kerja keras, dan kejujuran.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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