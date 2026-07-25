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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.06 WIB

Bingung Cari Tontonan? Ini 10 Drama Korea Paling Dinanti Sepanjang Juli 2026

rekomendasi drama korea bulan juli (sumber allkpop)

 

 
JawaPos.com – Bulan Juli 2026 menjadi satu periode paling membahagiakan bagi pencinta drama Korea.
 
Sejumlah judul baru hadir dengan jajaran aktor papan atas, cerita segar, serta genre yang beragam, mulai dari aksi, fantasi, komedi romantis, hingga thriller.
 
Tak hanya menghadirkan karya terbai, bulan ini juga diramaikan oleh beberapa sekuel yang telah lama dinantikan penggemar.
 
Dikutip dari Allkpop, drama yang mencuri perhatian antara lain The Wonderfools, Bloodhounds Season 2, Show Business, East Palace, dan Boyfriend on Demand.
 
Selain menghadirkan deretan bintang ternama, masing-masing menawarkan premis yang berbeda, mulai dari kisah pahlawan super, aksi balas dendam, misteri kerajaan, hingga romansa modern yang unik.
 
Daftar tersebut juga semakin lengkap dengan hadirnya The Art of Sarah, True Lessons, Variety, Spooky in Love, dan A Shop for Killers Season 2.
 
Judul-judul ini memperlihatkan keberagaman tema yang diangkat industri hiburan Korea, dari dunia seni, kehidupan sekolah, industri hiburan, kisah supranatural, hingga aksi menegangkan yang menjadi lanjutan dari serial populer.
 
Sejumlah drama juga diperkuat oleh kolaborasi para aktor dan aktris papan atas, sehingga semakin meningkatkan ekspektasi penonton.
 
Selain menawarkan visual sinematik dan kualitas produksi berskala besar, banyak di antaranya diprediksi menjadi perbincangan sepanjang paruh kedua 2026 karena menggabungkan cerita emosional dengan aksi maupun fantasi yang memikat.
 
Tren drama Korea tahun ini menunjukkan semakin banyak eksplorasi genre dan konsep yang berani.
 
Tak hanya berfokus pada kisah romansa, para kreator juga menghadirkan cerita bertema kriminal, sejarah, supernatural, hingga kehidupan profesional dengan pendekatan yang lebih segar dan sinematik.
 
Dengan banyaknya pilihan yang tayang sepanjang Juli, penggemar K-drama memiliki beragam tontonan menarik untuk mengisi waktu luang.
 
Baik Anda menyukai aksi penuh adrenalin, romansa yang menghangatkan hati, maupun misteri yang menegangkan, deretan drama terbaru bulan ini menawarkan sesuatu untuk setiap selera dan layak masuk dalam daftar tontonan Anda.

Editor: Novia Tri Astuti
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