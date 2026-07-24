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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.36 WIB

6 Shio Paling Beruntung di Akhir Juli 2026, Doa Lama Akhirnya Dijawab dan Mimpi Mulai Menjadi Kenyataan

Ilustrasi Shio yang mimpinya bakal terwujud. (magnific) - Image

Ilustrasi Shio yang mimpinya bakal terwujud. (magnific)

JawaPos.Com - Pengujung Juli 2026 dipandang oleh sebagian pencinta astrologi Tionghoa sebagai periode yang membawa energi positif bagi sejumlah shio. 

Setelah melalui berbagai tantangan, kerja keras, dan penantian yang cukup panjang, beberapa shio dipercaya mulai memasuki fase yang lebih menjanjikan. 

Peluang baru, peningkatan penghasilan, perkembangan usaha, hingga kabar baik dalam kehidupan pribadi disebut berpotensi hadir pada penghujung bulan.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki siklus keberuntungan yang berbeda. 

Ketika memasuki periode yang dianggap selaras dengan energi positif, kesempatan untuk berkembang diyakini menjadi lebih besar. 

Meski demikian, keberuntungan tidak hanya diartikan sebagai datangnya uang, tetapi juga meliputi hubungan yang semakin harmonis, kesehatan yang baik, karier yang berkembang, dan kesempatan memperbaiki kualitas hidup.

Perlu dipahami bahwa ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan bersifat hiburan. 

Kesuksesan serta rezeki tetap sangat dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan, kedisiplinan, dan keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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