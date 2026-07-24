4 Shio yang Diramal Sukses dan Diyakini Memiliki Naluri Memimpin, Benarkah Anda Termasuk Salah Satunya?

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali dikaitkan dengan berbagai faktor, mulai dari kemampuan, pengalaman, kerja keras, hingga kesempatan yang datang pada waktu yang tepat.

Namun, dalam astrologi Tiongkok, terdapat pula pandangan yang menyebutkan bahwa beberapa shio memiliki karakter bawaan yang dipercaya lebih mendukung perjalanan menuju keberhasilan.

Kepercayaan tersebut telah berkembang selama ratusan bahkan ribuan tahun sebagai bagian dari budaya masyarakat Tiongkok.

Setiap shio diyakini memiliki sifat, kelebihan, serta tantangan yang berbeda-beda sehingga membentuk cara seseorang menghadapi kehidupan, termasuk dalam urusan karier, bisnis, dan kepemimpinan.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa astrologi Tiongkok bukan merupakan ukuran ilmiah yang dapat memastikan masa depan seseorang.

Prediksi mengenai shio hanyalah bagian dari tradisi budaya yang dapat dijadikan hiburan maupun motivasi.

Pada akhirnya, keberhasilan tetap ditentukan oleh usaha, kedisiplinan, pengalaman, dan kemauan untuk terus berkembang.

Lantas, shio apa saja yang paling sering diramal memiliki peluang besar meraih kesuksesan sekaligus diyakini mempunyai naluri memimpin?

Berikut ulasan selengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube growth energy pada Jumat (24/07).