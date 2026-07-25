Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra harus berhati-hati terhadap konflik dan jangan sampai terlibat dalam pertengkaran yang tidak perlu.
Planet-planet memperkuat kondisi konflik, jadi libra harus menyeimbangkan perasaan untuk memastikan bahwa pertengkaran tidak terjadi. Menggunakan pengendalian diri adalah satu-satunya cara untuk mencegah situasi memburuk.
Zodiak scorpio perlu fokus untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang kurang menguntungkan. Masalah adalah bagian dari kehidupan, tetapi scorpio tidak boleh membiarkannya memengaruhi diri.
Pertahankan pandangan positif untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi situasi-situasi sulit. Lihatlah ke dalam diri untuk melihat bagaimana scorpio dapat beradaptasi dengan masalah dengan baik dan menjalani hidup sepenuhnya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 25 Juli 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra dan pasangan memiliki kemungkinan bertemu setelah menjalin hubungan jarak jauh. Terkait karir, libra mengalami perubahan pekerjaan setelah terlalu lama merasa puas dengan keahlian saat ini.
Sementara itu, berhati-hatilah karena libra mungkin mengalami sakit kepala karena stres. Terkait keuangan, libra harus melakukan perencanaan yang tepat untuk memanfaatkan peluang finansial yang datang.
Cinta Libra
Jika sedang menjalin hubungan jarak jauh, mungkin ada kejutan untuk libra. Baik libra maupun pasangan, kemungkinan akan melakukan perjalanan untuk melakukan pertemuan yang sangat dinantikan.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS