Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa siap untuk menjelajahi kemungkinan baru. Jangan terlalu khawatir atau terlalu memikirkan logistiknya, dan biarkan spontanitas yang menuntun.

Hari ini mungkin hari yang baik bagi sagitarius untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih atau melakukan sesuatu yang disukai.

Terhubung dengan sifat spiritual menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Zodiak capricorn memiliki keinginan kuat untuk terlibat dalam aktivitas spiritual hari ini.

Ini adalah aktivitas yang sebaiknya dilakukan, karena akan memberi kegembiraan dan kepuasan. Tindakan ini akan membantu capricorn merasa lebih tenang dan fokus, jadi hari ini tepat untuk melakukannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius sebaiknya terus memelihara hubungan romantis yang memberikan kepuasan hari ini. Terkait karir, terlalu banyak faktor di luar kendali yang menyulitkan sagitarius untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sementara itu, cobalah menenangkan diri atau melakukan yoga untuk mengurangi stres. Pada ranah keuangan, waspadalah saat mengambil keputusan bisnis karena ada kemungkinan mitra sagitarius sedang mencoba mengambil keuntungan yang tidak semestinya.

Cinta Sagitarius