Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 25 Juli 2026 | 11.55 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Cancer. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Cancer. (Freepik)

JawaPos.com - Mungkin ada banyak energi dalam diri zodiak cancer hari ini. Tetapi, cancer mungkin tidak yakin kemana harus menyalurkan semua energi ini. Bangun dan berolahragalah. Berikan tubuh latihan yang dibutuhkannya. 

Ingatlah bagaimana rasanya berkeringat. Cancer akan merasa jauh lebih baik setelahnya. Teruslah menjalani gaya hidup sehat dengan mendorong tubuh hingga batas kemampuannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu bersenang-senang dengan pasangan untuk merayakan hubungan yang semakin bergairah. Terkait karir, meragukan diri sendiri hanya akan merusak peluang kesuksesan.

Sementara itu, cancer akan merasa jauh lebih baik jika akhir-akhir ini mengalami sakit kepala dan demam. Terkait keuangan, cancer perlu mempertahankan pandangan positif dan tetap optimis untuk mencapai target secepat mungkin.

Cinta Cancer

Hubungan cancer dan pasangan semakin bergairah akhir-akhir ini, jadi keluarlah dan bersenang-senanglah. Lakukan sesuatu yang menyenangkan seperti mengikuti kelas dansa atau menonton film bersama. Hal ini akan memecah kebosanan dan memberi kalian berdua sesuatu untuk dibicarakan lagi.

Karir Cancer

Hari ini, pekerjaan menuntut keterampilan yang membuat cancer tidak yakin memilikinya. Jangan meragukan diri sendiri, karena ini hanya akan merusak peluang kesuksesan. Berusahalah sebaik mungkin, karena tantangan ini menghampiri cancer karena suatu alasan. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 11.50 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Leo 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 11.40 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore