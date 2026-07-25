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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 25 Juli 2026 | 11.50 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik)

JawaPos.com - Gunakan energi transformatif yang kuat hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal pada hubungan yang hambar dan tidak memuaskan, zodiak gemini. 

Hubungan ini telah meninggalkan rasa tidak enak di dalam hatimu. Nyalakan situasi dan cobalah untuk membangun kebiasaan baru agar pola lama tidak terus terulang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini dan pasangan memiliki banyak waktu bersama dan benar-benar perlu menghargai momen saat ini. Terkait karir, tunggu waktu yang tepat untuk membuat keputusan.

Sementara itu, terapkan pola makan yang baik untuk tetap sehat dan meningkatkan kebugaran. Terkait keuangan, gemini harus bekerja sama dengan orang-orang yang kreatif untuk memposisikan diri dengan kuat di tempat kerja dan bidang keuangan.

Cinta Gemini

Berkat usaha yang telah dilakukan dalam hubungan akhir-akhir ini, hari ini gemini memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama pasangan.

Kalian berdua benar-benar perlu menghargai momen ini bersama. Momen-momen sederhana ini akan menciptakan ikatan yang dalam, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. 

Karir Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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