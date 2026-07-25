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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 25 Juli 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (pikisuperstar)

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi hari ini. Tiba-tiba ada api yang berkobar di sekitar dan taurus mungkin mempertanyakan motivasi di balik tindakan orang lain. 

Taurus mungkin tidak dapat memahami situasi ini, jadi jangan buang waktu untuk mencoba memahaminya. Ambil petunjuk dari orang lain bahwa taurus mungkin perlu menambahkan sedikit percikan di dalam hidup sendiri untuk sedikit memperindah suasana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu mencari terobosan untuk mengatasi hambatan yang ada dalam kehidupan percintaan. Terkait karir, taurus harus tepat waktu dan tidak boleh lalai jika tidak ingin mendapat teguran atasan.

Sementara itu, jaga kesehatan dengan mengubah gaya hidup dan terlibatlah dalam beberapa aktivitas. Terkait keuangan, tekanan kerja akan membuat taurus sibuk dan meletakkan dasar untuk memperoleh penghasilan yang solid.

Cinta Taurus 

Hari ini, taurus akan melihat terobosan dalam mengatasi hambatan yang selama ini ada dalam kehidupan percintaan. Ini akan membawa kebahagiaan dan kelegaan, dan memungkinkan hubungan taurus untuk mengambil arah yang lebih bermakna. 

Jika telah berusaha menemukan orang yang tepat atau mengkomunikasikan perasaan kepada seseorang yang disukai, maka hari ini akan menjadi hari yang luar biasa bagi taurus.

Karir Taurus

Editor: Hanny Suwindari
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