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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 25 Juli 2026 | 11.40 WIB

Ramalan Zodiak Leo 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Biarkan cahaya cintamu bersinar hari ini, zodiak keo. Ada banyak gairah di hatimu yang perlu diungkapkan. Biarkan sifat romantismu mengambil kendali, dan biarkan sifat kreatifmu berkembang. 

Bersikaplah tegas terhadap orang-orang yang dicintai. Kumpulkan keberanian dan jangan ragu untuk memimpin. Bersikaplah penuh kasih dan perhatian tanpa menjadi terlalu posesif dan bergantung. Beri orang lain ruang untuk bernapas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Segala upaya yang telah zodiak leo curahkan ke dalam hubungan saat ini telah meletakkan fondasi yang kokoh. Terkait karir, manfaatkan situasi sulit di tempat kerja sebagai kesempatan untuk berkembang.

Sementara itu, bersikaplah bijak saat tiba-tiba jatuh sakit dan segera periksakan diri ke dokter yang berkualifikasi. Terkait keuangan, mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum mengambil peluang bisnis baru sangat penting.

Cinta Leo

Meskipun belakangan urusan percintaan leo agak menantang, hari ini akan ada beberapa perkembangan positif yang menghampiri.

Hambatannya akan mereda dan leo bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Jangan kehilangan kendali diri secara tidak perlu hari ini.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
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