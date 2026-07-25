Ramalan Zodiak Libra 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra harus berhati-hati terhadap konflik dan jangan sampai terlibat dalam pertengkaran yang tidak perlu.

Planet-planet memperkuat kondisi konflik, jadi libra harus menyeimbangkan perasaan untuk memastikan bahwa pertengkaran tidak terjadi.

Menggunakan pengendalian diri adalah satu-satunya cara untuk mencegah situasi memburuk.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 25 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra dan pasangan memiliki kemungkinan bertemu setelah menjalin hubungan jarak jauh. Terkait karir, libra mengalami perubahan pekerjaan setelah terlalu lama merasa puas dengan keahlian saat ini.

Sementara itu, berhati-hatilah karena libra mungkin mengalami sakit kepala karena stres. Terkait keuangan, libra harus melakukan perencanaan yang tepat untuk memanfaatkan peluang finansial yang datang.

Cinta Libra

Jika sedang menjalin hubungan jarak jauh, mungkin ada kejutan untuk libra. Baik libra maupun pasangan, kemungkinan akan melakukan perjalanan untuk melakukan pertemuan yang sangat dinantikan.