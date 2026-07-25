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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 25 Juli 2026 | 10.55 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Freepik)

JawaPos.com - Terhubung dengan sifat spiritual menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Zodiak capricorn memiliki keinginan kuat untuk terlibat dalam aktivitas spiritual hari ini. 

Ini adalah aktivitas yang sebaiknya dilakukan, karena akan memberi kegembiraan dan kepuasan. Tindakan ini akan membantu capricorn merasa lebih tenang dan fokus, jadi hari ini tepat untuk melakukannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu mengungkapkan perasaan kepada pasangan untuk menanamkan semangat baru ke dalam hubungan. Terkait karir, capricorn merasa frustrasi di tempat kerja karena masalah kecil muncul berulang kali.

Sementara itu, capricorn mungkin akan merasa sakit kepala akibat stres yang berlebihan. Terkait keuangan, capricorn akan mengalami peningkatan prospek keuangan dan dipercayakan dengan tanggung jawab penting.

Cinta Capricorn

Mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada pasangan, akan menanamkan semangat baru ke dalam hubungan. Hal ini akan meringankan beban besar yang selama ini capricorn pikul dan membuka jalan bagi ungkapan cinta untuk dipertukarkan.

Hubungan capricorn akan benar-benar mendapat manfaat dari komunikasi yang terbuka dan jujur.

Karir Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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