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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 25 Juli 2026 | 10.45 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Pixabay/Darkmoon_Art) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Pixabay/Darkmoon_Art)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa siap untuk menjelajahi kemungkinan baru. Jangan terlalu khawatir atau terlalu memikirkan logistiknya, dan biarkan spontanitas yang menuntun. 

Hari ini mungkin hari yang baik bagi sagitarius untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih atau melakukan sesuatu yang disukai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius sebaiknya terus memelihara hubungan romantis yang memberikan kepuasan hari ini. Terkait karir, terlalu banyak faktor di luar kendali yang menyulitkan sagitarius untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sementara itu, cobalah menenangkan diri atau melakukan yoga untuk mengurangi stres. Pada ranah keuangan, waspadalah saat mengambil keputusan bisnis karena ada kemungkinan mitra sagitarius sedang mencoba mengambil keuntungan yang tidak semestinya.

Cinta Sagitarius

Hubungan sagitarius akan memberikan banyak kepuasan hari ini, jadi lebih baik teruslah memelihara hubungan romantis saat ini. Perkuat romantisme melalui kegiatan rekreasi dan hiburan dengan pasangan. 

Pada saat yang sama, jangan menunggu acara khusus untuk mengungkapkan cinta. Jadikan setiap hari sebagai momen istimewa bagi hubunganmu.

Karir Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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