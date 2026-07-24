Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu, 25 Juli 2026: Jangan Takut Memulai Perubahan, Kesabaran Anda Akan Berbuah Manis

JawaPos.Com - Memasuki Sabtu, 25 Juli 2026, pemilik zodiak Capricorn diprediksi memasuki fase yang membawa banyak pembelajaran sekaligus peluang baru.

Berdasarkan ramalan Astro Talk, hari ini Anda didorong untuk lebih percaya pada proses yang sedang dijalani.

Tidak semua hasil dapat dinikmati dalam waktu singkat, tetapi setiap usaha yang dilakukan dengan konsisten akan memberikan manfaat yang sepadan di kemudian hari.

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan selalu memiliki perencanaan yang matang. Karakter tersebut menjadi kekuatan utama sepanjang hari.

Meski beberapa situasi mungkin berjalan di luar ekspektasi, jangan biarkan hal itu mengurangi semangat Anda.

Justru di balik perubahan yang terjadi, terdapat kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.

Hari ini juga menjadi pengingat agar Anda tidak terlalu keras terhadap diri sendiri.