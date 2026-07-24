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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 25 Juli 2026 | 00.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 25 Juli 2026: Saatnya Membuka Lembaran Baru, Keyakinan Membawa Anda Semakin Dekat dengan Impian

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Memasuki Sabtu, 25 Juli 2026, pemilik zodiak Pisces diprediksi akan merasakan energi yang lebih tenang dibanding beberapa hari sebelumnya. 

Setelah melalui berbagai dinamika emosional, kini Anda mulai mampu melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih jernih. 

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk meninggalkan keraguan dan mulai memfokuskan perhatian pada tujuan yang benar-benar ingin dicapai.

Pisces dikenal sebagai sosok yang intuitif, penuh empati, dan memiliki imajinasi yang kaya. 

Karakter tersebut akan menjadi kekuatan utama sepanjang hari. Insting Anda mampu membantu membedakan mana peluang yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. 

Jangan takut menutup bab lama yang sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan. 

Semakin ringan beban yang Anda bawa, semakin mudah pula langkah menuju masa depan yang lebih cerah.

Di sisi lain, hari ini juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perasaan dan logika. 

Editor: Novia Tri Astuti
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