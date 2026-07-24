7 Zodiak yang Diyakini Berpotensi Sukses di Bisnis Kuliner, Apakah Zodiakmu Termasuk?

JawaPos.com - Keberhasilan dalam bisnis kuliner tidak hanya ditentukan oleh cita rasa makanan yang lezat. Persaingan yang semakin ketat membuat pelaku usaha perlu memiliki berbagai kemampuan, mulai dari kepemimpinan, kreativitas, strategi bisnis, hingga pelayanan yang memuaskan pelanggan.

Dalam sudut pandang astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang selaras dengan tuntutan industri kuliner sehingga dinilai berpeluang meraih kesuksesan di bidang tersebut.

Dikutip dari Times of India, berikut tujuh zodiak yang disebut memiliki potensi bersinar di dunia kuliner menurut astrologi. Apakah zodiakmu termasuk?

1. Taurus

Taurus menyukai kemewahan, kenyamanan, dan makanan enak.

Mereka diperintah oleh Venus dan menyukai makanan enak serta selera yang baik.

Dengan kesabaran, ketekunan, dan pendekatan praktis, mereka dapat membangun tempat makan yang sukses dan stabil.

Taurus juga sangat selektif dalam hal suasana dan kepuasan pelanggan.

2. Leo