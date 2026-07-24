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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 24 Juli 2026 | 23.02 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 25 Juli 2026: Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu, 25 Juli 2026, diprediksi membawa energi yang lebih santai namun tetap dipenuhi berbagai peluang menarik bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. 

Memasuki akhir pekan, astrologi Tiongkok menunjukkan bahwa hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi pencapaian selama sepekan, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, sekaligus menyusun langkah baru dalam urusan karier maupun keuangan. 

Beberapa shio bahkan diperkirakan memperoleh kabar baik yang berkaitan dengan pekerjaan, usaha, atau kondisi finansial.

Energi Sabtu juga mendorong setiap shio untuk lebih memperhatikan keseimbangan hidup. 

Kesibukan selama beberapa hari terakhir sebaiknya diimbangi dengan waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau menjalankan hobi yang mampu mengembalikan semangat. 

Di sisi lain, peluang yang muncul tetap perlu dimanfaatkan dengan penuh pertimbangan agar memberikan hasil yang optimal dalam jangka panjang.

Walaupun ramalan shio tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan, banyak orang menggunakannya sebagai sumber motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis. 

Dengan sikap disiplin, kerja keras, dan kemampuan mengelola peluang secara bijaksana, akhir pekan ini dapat menjadi awal dari perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Editor: Novia Tri Astuti
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