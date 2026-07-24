Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius kreatif, berpikiran maju, dan revolusioner tanpa rasa takut. Aquarius adalah zodiak yang paling peduli dengan membantu orang lain. Hari ini, aquarius mungkin mendapatkan hadiah kejutan dari seorang teman dekat.

Hal itu bisa berupa sesuatu yang telah aquarius pertimbangkan untuk dibeli. Ungkapkan rasa terima kasih dengan tulus dan pastikan untuk membalas kebaikan tersebut. Hal ini akan memperkuat persahabatan aquarius untuk waktu yang signifikan.

Jika menderita masalah kesehatan, zodiak pisces harus lebih memperhatikan diri sendiri. Lakukan segala upaya untuk memperbaiki keadaan. Sebagai permulaan, perhatikan baik-baik makanan yang dikonsumsi.

Untuk rasa kesejahteraan yang lebih besar, berjalan-jalanlah di pagi hari dan berolahraga setiap hari. Jika sudah lama tidak berolahraga, hari ini adalah hari yang tepat untuk memulainya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 24 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu memanfaatkan hari tanpa pasangan untuk mengejar minatmu. Terkait karir, aquarius harus tetap tenang dan meredakan kekhawatiran untuk tetap fokus pada tujuan karir.

Sementara itu, kembangkan kebiasaan sehat dan cobalah tetap bahagia dalam setiap situasi untuk menunda proses penuaan. Pada sisi keuangan, aquarius perlu melakukan upaya serius untuk mencapai ambisi finansial yang dimiliki.

Cinta Aquarius