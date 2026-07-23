Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 24 Juli 2026 | 01.13 WIB

4 Zodiak yang Terlalu Keras Kepala, Sering Berdebat Masalah Sepele di Dalam Hubungan

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific)

JawaPos.Com - Sebagian zodiak mampu berkompromi dengan pasangan dan membuat mereka merasa didengar.

Namun, ada juga zodiak yang merasa kesulitan saat harus mengambil jalan tengah. Mereka ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan sendiri.

Mengutip informasi dari laman /collective.world/ pada (23/07) berikut empat zodiak yang terlalu keras kepala di dalam humbungan asmara. 

Taurus lebih memilih bertahan daripada mencoba situasi baru. Kebiasaan membuat mereka merasa aman dan nyaman. Jika ada orang yang berusaha mengubah pendapat mereka, taurus cenderung menutup diri. Di dalam kondisi ini ruang untuk berkompromi sangat tidak mungkin.

Aries ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginannya. Mereka juga sangat blak-blakan dalam mengungkapkan perasaan dan tidak takut menghadapi konflik. Tnamun, saat emosinya mereda, terkadang mereka mampu melihat masalah dengan lebih jernih dan bersedia mencari jalan tengah.

Virgo akan tetap mempertahankan pendapatnya. Mereka percaya pada kecerdasan diri sendiri, sehingga merasa sulit menerima bahwa sudut pandang orang lain juga sama benarnya. Dalam pikiran mereka, semua yang dilakukan bertujuan membantu, sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk mengubah keyakinan tersebut.

Scorpio ingin memiliki kendali, baik dalam karier, persahabatan, dan hubungan asmara. Scorpio terkadang bisa menjadi sosok yang sangat posesif dan terlalu bergantung pada pasangan karena ingin terlibat di dalam setiap keputusan. Scorpio tetap bersikeras mempertahankan pendapat dan tidak mungkin mengalah begitu saja.

 ***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
8 Hal yang Sering Dikatakan Media Sosial tentang Hubungan, tetapi Menyesatkan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Hal yang Sering Dikatakan Media Sosial tentang Hubungan, tetapi Menyesatkan Menurut Psikologi

Kamis, 23 Juli 2026 | 23.05 WIB

4 Ungkapan Sederhana yang Dapat Menghancurkan Kepercayaan dalam Sebuah Hubungan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

4 Ungkapan Sederhana yang Dapat Menghancurkan Kepercayaan dalam Sebuah Hubungan Menurut Psikologi

Kamis, 23 Juli 2026 | 22.18 WIB

Jangan Sepelekan, Ini 9 Perilaku yang Berpotensi Merenggangkan Hubungan - Image
Kepribadian

Jangan Sepelekan, Ini 9 Perilaku yang Berpotensi Merenggangkan Hubungan

Kamis, 23 Juli 2026 | 20.30 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore