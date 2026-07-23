4 Zodiak yang Terlalu Keras Kepala, Sering Berdebat Masalah Sepele di Dalam Hubungan

Ilustrasi sepasang kekasih. (Magnific)
JawaPos.Com - Sebagian zodiak mampu berkompromi dengan pasangan dan membuat mereka merasa didengar.
Namun, ada juga zodiak yang merasa kesulitan saat harus mengambil jalan tengah. Mereka ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan sendiri.
Mengutip informasi dari laman /collective.world/ pada (23/07) berikut empat zodiak yang terlalu keras kepala di dalam humbungan asmara.
Taurus
Taurus lebih memilih bertahan daripada mencoba situasi baru. Kebiasaan membuat mereka merasa aman dan nyaman. Jika ada orang yang berusaha mengubah pendapat mereka, taurus cenderung menutup diri. Di dalam kondisi ini ruang untuk berkompromi sangat tidak mungkin.
Aries
Aries ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginannya. Mereka juga sangat blak-blakan dalam mengungkapkan perasaan dan tidak takut menghadapi konflik. Tnamun, saat emosinya mereda, terkadang mereka mampu melihat masalah dengan lebih jernih dan bersedia mencari jalan tengah.
Virgo
Virgo akan tetap mempertahankan pendapatnya. Mereka percaya pada kecerdasan diri sendiri, sehingga merasa sulit menerima bahwa sudut pandang orang lain juga sama benarnya. Dalam pikiran mereka, semua yang dilakukan bertujuan membantu, sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk mengubah keyakinan tersebut.
Scorpio
Scorpio ingin memiliki kendali, baik dalam karier, persahabatan, dan hubungan asmara. Scorpio terkadang bisa menjadi sosok yang sangat posesif dan terlalu bergantung pada pasangan karena ingin terlibat di dalam setiap keputusan. Scorpio tetap bersikeras mempertahankan pendapat dan tidak mungkin mengalah begitu saja.
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