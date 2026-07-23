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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 23 Juli 2026 | 20.30 WIB

Jangan Sepelekan, Ini 9 Perilaku yang Berpotensi Merenggangkan Hubungan

perilaku yang bikin menjauhkan teman dan keluarga kata Psikologi. (Freepik/ freepik) - Image

perilaku yang bikin menjauhkan teman dan keluarga kata Psikologi. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Cara seseorang bersikap dan berinteraksi dengan orang lain memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan hubungan sosial.

Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah perilaku yang jika dilakukan terus-menerus dapat memicu renggangnya hubungan dengan teman maupun anggota keluarga.

Sering kali kebiasaan tersebut tidak disadari oleh pelakunya, tetapi perlahan menimbulkan jarak emosional dan mengurangi rasa nyaman dalam berinteraksi.

Jika dibiarkan, pola perilaku negatif ini berpotensi melemahkan ikatan yang telah terjalin dengan orang-orang terdekat.

Mengutip laporan yang dimuat geediting.com, terdapat sembilan perilaku yang dinilai dapat membuat teman dan keluarga perlahan menjauh menurut kajian psikologi.

1. Menghilang tanpa memberikan penjelasan

Setiap orang membutuhkan ruang pribadi untuk diri sendiri. Namun ketika ruang tersebut berubah menjadi keheningan tanpa konteks yang jelas, hal ini mulai terasa seperti penolakan.

Orang lain tidak bisa terus-menerus membaca di antara baris tanpa penjelasan yang memadai.

Saat seseorang mundur tanpa mengkomunikasikan alasannya, ini memicu rasa tidak aman pada orang di sekitarnya.

Perbedaan mendasar antara batasan yang sehat dan penghilangan emosional adalah yang satu memberikan kejelasan, sedangkan yang lain justru menciptakan kebingungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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