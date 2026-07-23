Jangan Sepelekan, Ini 9 Perilaku yang Berpotensi Merenggangkan Hubungan

perilaku yang bikin menjauhkan teman dan keluarga kata Psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Cara seseorang bersikap dan berinteraksi dengan orang lain memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan hubungan sosial.
Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah perilaku yang jika dilakukan terus-menerus dapat memicu renggangnya hubungan dengan teman maupun anggota keluarga.
Sering kali kebiasaan tersebut tidak disadari oleh pelakunya, tetapi perlahan menimbulkan jarak emosional dan mengurangi rasa nyaman dalam berinteraksi.
Jika dibiarkan, pola perilaku negatif ini berpotensi melemahkan ikatan yang telah terjalin dengan orang-orang terdekat.
Baca Juga:Jika Anda Pernah Melakukan 7 Perilaku Ini di Media Sosial, Tanpa Disadari Anda Telah Melakukan Perundungan Menurut Psikologi
Mengutip laporan yang dimuat geediting.com, terdapat sembilan perilaku yang dinilai dapat membuat teman dan keluarga perlahan menjauh menurut kajian psikologi.
1. Menghilang tanpa memberikan penjelasan
Setiap orang membutuhkan ruang pribadi untuk diri sendiri. Namun ketika ruang tersebut berubah menjadi keheningan tanpa konteks yang jelas, hal ini mulai terasa seperti penolakan.
Orang lain tidak bisa terus-menerus membaca di antara baris tanpa penjelasan yang memadai.
Saat seseorang mundur tanpa mengkomunikasikan alasannya, ini memicu rasa tidak aman pada orang di sekitarnya.
Perbedaan mendasar antara batasan yang sehat dan penghilangan emosional adalah yang satu memberikan kejelasan, sedangkan yang lain justru menciptakan kebingungan.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!