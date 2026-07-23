Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat, 24 Juli 2026: Percaya pada Hati Nurani, Saatnya Menutup Luka Lama dan Menyambut Awal Baru

JawaPos.Com - Hari Jumat, 24 Juli 2026 menjadi titik yang baik bagi pemilik zodiak Pisces untuk memulai babak baru dalam kehidupan.

Berdasarkan ramalan AstroTalk, energi hari ini mendorong Anda agar lebih menghargai diri sendiri dan tidak lagi terjebak pada kenangan maupun situasi yang sudah kehilangan makna.

Kepekaan yang menjadi ciri khas Pisces justru akan menjadi kekuatan apabila diarahkan untuk melihat peluang, bukan terus mengingat hal-hal yang telah berlalu.

Pisces dikenal sebagai pribadi yang penuh empati, imajinatif, dan memiliki intuisi yang tajam.

Namun, sifat mudah terbawa perasaan terkadang membuat Anda sulit melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai.

Hari ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak datang dari masa lalu, melainkan dari keberanian melangkah menuju masa depan.

Semakin Anda percaya pada kemampuan sendiri, semakin mudah pula kesempatan baik menghampiri.