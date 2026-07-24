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Aulia Rahmi
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.58 WIB

Setelah Sekian Lama Babak Belur, Akhirnya 4 Zodiak Ini Mulai Perlahan Sembuh dan Hidup Bahagia Mulai Jumat, 24 Juli 2026

Ilustrasi Zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak (magnific)

Posisi ini dipercaya membawa energi optimisme, keberanian, dan semangat untuk memulai kembali kehidupan dengan sudut pandang yang lebih positif.

Banyak orang mulai merasakan beban emosional berangsur-angsur berkurang sehingga lebih mudah melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh rasa khawatir.

Bagi 4 zodiak berikut, hari ini menjadi awal dari proses pemulihan yang telah lama dinantikan dikutip dari Yourtango.com.

Mereka memang belum sepenuhnya tiba di garis akhir, tetapi langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bahagia akhirnya mulai terlihat. Berikut ulasan lengkapnya.

1. Leo Mulai Menikmati Kebahagiaan Setelah Lama Menahan Beban

Bagi Leo, Jumat ini terasa seperti napas panjang setelah melewati perjalanan yang melelahkan.

Musim Leo yang baru dimulai membawa energi Matahari kembali menyinari kehidupan mereka.

Perlahan, rasa percaya diri yang sempat memudar mulai kembali tumbuh.

Pengaruh Bulan di Sagittarius memperkuat dorongan untuk melihat masa depan dengan lebih optimistis.

Berbagai rencana yang sebelumnya hanya tersimpan dalam pikiran kini mulai terasa mungkin untuk diwujudkan.

Leo tidak lagi terpaku pada kegagalan yang pernah terjadi, melainkan mulai memusatkan perhatian pada peluang yang ada di depan mata.

Menariknya, kebahagiaan Leo tidak berhenti pada dirinya sendiri. Saat suasana hati membaik, Leo cenderung menebarkan semangat kepada orang-orang di sekitarnya.

Kehadirannya membawa energi positif sehingga hubungan sosial, pekerjaan, maupun keluarga menjadi lebih harmonis.

2. Libra Akhirnya Terbebas dari Drama yang Menguras Energi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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