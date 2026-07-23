Hoki Datang Bertahap, 8 Weton Ini Diprediksi Panen Rezeki

Weton panen rezeki dan kekayaan setelah Juli kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya akan memasuki periode yang membawa peluang lebih baik dalam urusan rezeki setelah bulan Juli.
Berdasarkan perhitungan hari kelahiran dan nilai neptu, beberapa weton disebut memiliki prospek keberuntungan yang semakin menguat pada periode tersebut.
Peningkatan ini diyakini tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk kesempatan baru, kelancaran usaha, maupun perkembangan karier.
Prediksi tersebut kembali menarik perhatian masyarakat yang mengikuti tradisi Primbon Jawa karena dianggap memberikan gambaran mengenai potensi perjalanan hidup seseorang.
Mengutip tayangan dari kanal YouTube NGAOS JAWA, disebutkan terdapat delapan weton yang diramalkan berpeluang menikmati rezeki dan peningkatan kemakmuran setelah bulan Juli menurut Primbon Jawa.
1. Jumat Wage
Pemilik weton Jumat Wage memiliki kecerdasan emosional yang stabil dan sikap tenang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.
Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal, justru mampu mengubah setiap perubahan menjadi peluang emas untuk berkembang.
Karakter mereka yang suka menolong sesama, berjiwa lembut, dan pekerja keras membuat mereka disukai banyak orang.
Kepribadian positif ini menjadikan mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, termasuk atasan di tempat kerja.
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