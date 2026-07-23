Hoki Datang Bertubi-tubi, 5 Shio Ini Disebut Paling Beruntung

Shio diprediksi mendadak kaya dan berlimpah rezeki kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Ramalan astrologi Tionghoa kembali menarik perhatian dengan prediksi mengenai sejumlah shio yang disebut akan menikmati keberuntungan luar biasa dalam waktu dekat.
Lima shio diperkirakan memasuki fase yang penuh peluang, terutama dalam urusan keuangan dan rezeki.
Berbagai kesempatan untuk meningkatkan pendapatan diyakini akan datang dari beragam arah, sehingga kondisi finansial mereka berpotensi mengalami perubahan yang signifikan.
Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, periode ini dianggap sebagai momentum yang membawa energi positif dan membuka jalan menuju kemakmuran.
Mengutip tayangan dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, disebutkan bahwa ada lima shio yang diramalkan berpeluang meraih kekayaan serta kelimpahan rezeki.
1. Shio Naga
Individu yang terlahir dalam shio naga, khususnya pada tahun 1964 (elemen kayu), 1976 (elemen api), 1988 (elemen tanah), 2000 (elemen logam), dan 2012 (elemen air), dibekali dengan kemampuan visi yang luar biasa tajam.
Mereka memiliki kemampuan unik untuk melihat peluang bisnis yang tersembunyi di tempat-tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain.
Keberanian mereka dalam mengambil keputusan bisnis seringkali menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan finansial yang signifikan.
Sifat mandiri yang dimiliki memungkinkan mereka untuk tidak bergantung pada bantuan orang lain dalam menjalankan usaha.
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