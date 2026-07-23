Hoki Besar Menghampiri, 9 Weton Ini Diprediksi Raih Banyak Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter dan energi spiritual yang dianggap istimewa.

Sejumlah weton disebut memiliki keteguhan hati serta keyakinan kuat sehingga sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, harapan yang dipanjatkan diyakini dapat membuka jalan menuju berbagai peluang, termasuk dalam hal rezeki dan kemakmuran.

Prediksi mengenai weton yang akan mengalami peningkatan keberuntungan ini kembali menarik perhatian karena dikaitkan dengan perjalanan hidup yang lebih sejahtera.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, disebutkan terdapat sembilan weton yang diramalkan berpeluang memperoleh rezeki melimpah dan kehidupan yang lebih makmur menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Legi

Sabtu Legi memiliki nilai neptu yang terdiri dari hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Legi bernilai 5.

Individu kelahiran ini dikenal memiliki kemampuan berpikir mendalam dan selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang sebelum mengambil keputusan.

Mereka terkenal dengan sifat setia dan memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi dalam segala hal.