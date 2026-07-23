Hoki Besar Menghampiri, 9 Weton Ini Diprediksi Raih Banyak Keberuntungan

Weton bakal kaya raya dan dihujani rezeki kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter dan energi spiritual yang dianggap istimewa.
Sejumlah weton disebut memiliki keteguhan hati serta keyakinan kuat sehingga sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
Berdasarkan kepercayaan tersebut, harapan yang dipanjatkan diyakini dapat membuka jalan menuju berbagai peluang, termasuk dalam hal rezeki dan kemakmuran.
Prediksi mengenai weton yang akan mengalami peningkatan keberuntungan ini kembali menarik perhatian karena dikaitkan dengan perjalanan hidup yang lebih sejahtera.
Mengutip tayangan dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, disebutkan terdapat sembilan weton yang diramalkan berpeluang memperoleh rezeki melimpah dan kehidupan yang lebih makmur menurut Primbon Jawa.
1. Sabtu Legi
Sabtu Legi memiliki nilai neptu yang terdiri dari hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Legi bernilai 5.
Individu kelahiran ini dikenal memiliki kemampuan berpikir mendalam dan selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang sebelum mengambil keputusan.
Mereka terkenal dengan sifat setia dan memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi dalam segala hal.
Kepandaian membagi waktu antara bekerja, beristirahat, dan beribadah menjadi kelebihan utama mereka.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!