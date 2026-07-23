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Rabbany Wanadriani
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.26 WIB

Punya Insting Bisnis Kuat, Ini 7 Shio yang Diprediksi Mudah Meraih Kemapanan

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mencapai kemapanan finansial merupakan harapan banyak orang, meski setiap individu memiliki perjalanan yang berbeda dalam mewujudkannya.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung keberhasilan di bidang keuangan, seperti ketekunan, kecerdasan dalam mengambil peluang, serta kemampuan mengelola sumber daya dengan baik.

Kombinasi sifat tersebut diyakini membuat mereka lebih mudah membangun kekayaan secara bertahap dan mencapai kemandirian finansial.

Meski demikian, keberhasilan tetap dipandang sebagai hasil dari usaha yang konsisten, disertai kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang.

Mengutip laporan dari Naurakom, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan finansial dan membangun kekayaan dalam jangka panjang.

1. Babi

Shio Babi terampil dalam mencari uang di berbagai keadaan. Mereka dikenal jujur dan hemat.

Selain itu, mereka tidak suka berfoya-foya dan lebih memilih untuk menghemat uangnya demi masa depan. 

Dengan sifat bijak dan disiplin, mereka mampu mengelola keuangan dengan baik dan mencari pendapatan yang stabil. 

2. Kambing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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