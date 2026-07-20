5 Weton yang Dipercaya Memiliki Peluang Rezeki Lancar dan Kesuksesan Bisnis Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki karakter serta keberuntungan yang mendukung kelancaran dalam urusan usaha dan rezeki. Pemilik weton tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan melihat peluang dan mengembangkan bisnis.

Mereka dipercaya memiliki naluri berdagang yang kuat sehingga mampu menjalankan berbagai usaha dengan baik. Beragam kesempatan bisnis disebut dapat datang lebih mudah, terutama ketika mereka mampu mengimbanginya dengan kerja keras, strategi, dan ketekunan.

Selain faktor usaha, dalam penafsiran Primbon Jawa, weton tertentu juga dianggap membawa energi keberuntungan yang dapat mendukung perjalanan ekonomi seseorang. Hal inilah yang membuat mereka kerap dikaitkan dengan keberhasilan dalam membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Njowo Rato, terdapat lima weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki peluang rezeki terbuka luas dan keberhasilan dalam menjalankan berbagai jenis bisnis.

1. Senin Pahing Senin Pahing merupakan perpaduan dari hari Senin (neptu 4) dan pasaran Pahing (neptu 9) yang menghasilkan nilai neptu 13, berada di bawah naungan Dewa Indra yang melambangkan kekuasaan dan kewibawaan.

Mereka yang terlahir pada Senin Pahing dianugerahi karakter pemimpin yang kuat serta kemampuan mengambil keputusan tepat saat berada dalam tekanan tinggi.

Individu dengan Senin Pahing memiliki tanggungjawab besar yang menjadikan orang di sekitarnya merasa aman dan percaya ketika berada di bawah kepemimpinannya.

Keberanian dalam menghadapi risiko merupakan ciri khas Senin Pahing, mereka tak gentar menghadapi kegagalan dan justru menjadikannya sebagai bahan bakar motivasi.

Para pemilik Senin Pahing memiliki kemampuan luar biasa dalam bangkit dari keterpurukan dengan strategi yang lebih matang dan membawa hasil melimpah.