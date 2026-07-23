Rezeki dan Keberuntungan Menanti, Ini 7 Weton yang Jadi Sorotan Primbon Jawa

Weton mendapatkan rezeki dan keberuntungan kata Primbon Jawa./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya bukan hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga dikaitkan dengan potensi keberuntungan dan perjalanan rezekinya.
Sejumlah weton disebut sedang memasuki fase yang dinilai membawa peluang baik, baik dalam bentuk perkembangan usaha, kesempatan baru, maupun peningkatan kondisi finansial.
Selain berkaitan dengan aspek materi, ramalan tersebut juga mengisyaratkan kemudahan dalam menghadapi berbagai urusan kehidupan sehari-hari.
Karena itu, prediksi mengenai weton yang diperkirakan segera memperoleh keberuntungan kembali menarik perhatian masyarakat yang mengikuti tradisi Primbon Jawa.
Mengutip tayangan dari kanal YouTube SANIS ONE, terdapat tujuh weton yang diramalkan akan memperoleh rezeki dan keberuntungan besar dalam waktu dekat menurut Primbon Jawa.
1. Sabtu Wage
Mereka yang terlahir dengan weton ini menghadapi masa kecil yang penuh kesulitan dan kekurangan. Pada usia 25 tahun, kehidupan mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan meski masih menghadapi beberapa tantangan.
Di usia 30 tahun mengalami sedikit kemunduran dengan kondisi yang naik turun. Memasuki usia 40 tahun ke atas, kehidupan mereka mengalami transformasi signifikan dengan kesuksesan finansial yang melimpah.
2. Sabtu Legi
Kehidupan penyandang weton dengan neptu 14 ini dimulai dalam keluarga yang mengalami berbagai kesulitan, termasuk masalah keharmonisan rumah tangga. Saat memasuki usia 20 tahun, kehidupan mulai stabil meski belum sepenuhnya mapan.
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